سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تأجيل جلسة الاستماع الأولى بشأن تسليم جوليان أسانج لأمريكا إلى 12 يونيو المقبل

الخميس، 30 مايو 2019 06:18 م
تأجيل جلسة الاستماع الأولى بشأن تسليم جوليان أسانج لأمريكا إلى 12 يونيو المقبل جوليان أسانج
كتب محمد جمال ووكالات
إضافة تعليق

أعلنت محكمة ويستمنستر عن تأجيل جلسة الاستماع الأولى التي طلبتها الولايات المتحدة بشأن تسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى 12 يونيو، وقالت القاضية إيما أربوثنوت "ستعقد الجلسة التالية فى 12 يونيو، إما في هذه المحكمة أو في سجن بلمارش، حيث يُوجد أسانج"، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

ووفقا لمحامية أسانج، فإن صحة أسانج قد تدهورت مما قد يعيق مشاركته في جلسات الاستماع. وأشارت إلى أن صحة موكلها تجبر أن نتمنى له الأفضل، وشخص الأطباء، في وقت سابق، إصابة أسانج بالاكتئاب والتهابات بالجهاز التنفسي ومشاكل بالأسنان التي نتجت عن إقامته لسنوات عديدة في السفارة الإكوادورية.

 

وأبلغت "ويكيليكس"، يوم الأربعاء، عبر صفحتها على "تويتر: أن صحة مؤسسها قد تدهورت خلال الفترة التي قضاها في سجن بلمارش في لندن، مشيرة إلى نقله إلى قسم المستشفى هناك.

 

هذا وتجمع عشرات المحتجين أمام محكمة ويستمنستر، مطالبين بالإفراج الفوري عن أسانج من السلطات البريطانية. كما حملوا ملصقات كتب عليها "لا يمكن أن يكون هناك سوى حل واحد وهو "لا للتسليم" و"بريطانيا وأمريكا أبعدوا أيديكم عن أسانج"، كما حملوا لافتة كتب عليها "أطلقوا سراح أسانج! اسجنوا مجرمي الحروب".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محامى جوليان أسانج: موكلى مريض ولا يقوى على الظهور فى المحكمة

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء سلوك الإكوادور فى قضية أسانج مؤسس ويكليكس

أمريكا توجه اتهامات بالتجسس لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

الإكوادور تكشف تكلفة إقامة جوليان أسانج فى سفارتها بلندن طيلة 7 أعوام

الادعاء السويدى يقدم طلبا لاعتقال أسانج بسبب ارتكابه جريمة اغتصاب

"أمريكا بتضرب من تحت الترابيزة".. ضغوط كبير لتسليم أسانج لأمريكا.. واشنطن تحث السويد على إعادة فتح قضية الاغتصاب ضد مؤسس ويكيليكس.. محامى جوليان: تفاجئت بسرعة استجابة سلطات السويد ويؤكد: موقفها محرج للغاية

جوليان أسانج

ويكيليكس

أسانج

ويستمنستر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة