تأجيل جلسة الاستماع الأولى بشأن تسليم جوليان أسانج لأمريكا إلى 12 يونيو المقبل

أعلنت محكمة ويستمنستر عن تأجيل جلسة الاستماع الأولى التي طلبتها الولايات المتحدة بشأن تسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى 12 يونيو، وقالت القاضية إيما أربوثنوت "ستعقد الجلسة التالية فى 12 يونيو، إما في هذه المحكمة أو في سجن بلمارش، حيث يُوجد أسانج"، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ووفقا لمحامية أسانج، فإن صحة أسانج قد تدهورت مما قد يعيق مشاركته في جلسات الاستماع. وأشارت إلى أن صحة موكلها تجبر أن نتمنى له الأفضل، وشخص الأطباء، في وقت سابق، إصابة أسانج بالاكتئاب والتهابات بالجهاز التنفسي ومشاكل بالأسنان التي نتجت عن إقامته لسنوات عديدة في السفارة الإكوادورية.

وأبلغت "ويكيليكس"، يوم الأربعاء، عبر صفحتها على "تويتر: أن صحة مؤسسها قد تدهورت خلال الفترة التي قضاها في سجن بلمارش في لندن، مشيرة إلى نقله إلى قسم المستشفى هناك.

هذا وتجمع عشرات المحتجين أمام محكمة ويستمنستر، مطالبين بالإفراج الفوري عن أسانج من السلطات البريطانية. كما حملوا ملصقات كتب عليها "لا يمكن أن يكون هناك سوى حل واحد وهو "لا للتسليم" و"بريطانيا وأمريكا أبعدوا أيديكم عن أسانج"، كما حملوا لافتة كتب عليها "أطلقوا سراح أسانج! اسجنوا مجرمي الحروب".