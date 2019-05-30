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بهية تنقذ 85 ألف سيدة من سرطان الثدى (فيديو)

الخميس، 30 مايو 2019 03:19 م
بهية تنقذ 85 ألف سيدة من سرطان الثدى (فيديو)
تقرير خاص
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قدمت مؤسسة بهية منذ عام 2015 وحتى نهاية أبريل 2019  أكثر من  27633 جلسة كيماوى، و83732 جلسة إشعاع، و4512 عملية جراحية، ومازالت مستمرة في إنقاذ حالات أكثر.

وأعلنت مؤسسة بهية أنها بحاجة إلى  عمل وحدة ماموجرام جديدة تتكون من جهاز petmamography  بتكلفة 9 ملايين و600 ألف بالإضافة إلى 4 أجهزة سونار، قيمة الجهاز  2 مليون و 375 ألف، موضحة أن وحدة الماموجرام الجديدة ستنقذ  مرضى أكثر؛ حيث أنها ستكون سبب في استقبال ٢٥ ألف سيدة سنويًا.

 

أدعم "بهية" واتبرع عن طريق حساب ٦٦٦٦٦٦٦٦ في جميع البنوك المصرية، أو اتصل على ١٦٦٠٢ وهيوصلك المندوب لحد باب البيت، كمان تقدر تتبرع عن طريق "فوري"  و"فودافون كاش" وانت في أي مكان وبمنتهي السهولة، اتبرع وساعد كل ست فى مصر إنها تفضل بهية.

 

 

 

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مؤسسة بهية

سرطان الثدى

اخبار مصر

سرطان الثدى

حملات خيرية


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