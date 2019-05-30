بهية تنقذ 85 ألف سيدة من سرطان الثدى (فيديو)

قدمت مؤسسة بهية منذ عام 2015 وحتى نهاية أبريل 2019 أكثر من 27633 جلسة كيماوى، و83732 جلسة إشعاع، و4512 عملية جراحية، ومازالت مستمرة في إنقاذ حالات أكثر.

وأعلنت مؤسسة بهية أنها بحاجة إلى عمل وحدة ماموجرام جديدة تتكون من جهاز petmamography بتكلفة 9 ملايين و600 ألف بالإضافة إلى 4 أجهزة سونار، قيمة الجهاز 2 مليون و 375 ألف، موضحة أن وحدة الماموجرام الجديدة ستنقذ مرضى أكثر؛ حيث أنها ستكون سبب في استقبال ٢٥ ألف سيدة سنويًا.

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