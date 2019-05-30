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بعد نجاح التجربة..شاهد زراعة القمح بمياه الصرف في الوادى الجديد

الخميس، 30 مايو 2019 05:31 م
بعد نجاح التجربة..شاهد زراعة القمح بمياه الصرف في الوادى الجديد شاهد زراعة القمح بمياه الصرف في الوادى الجديد
كتبت: أسماء نصار
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تنفذ الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوادى الجديد، بالتعاون مع معهد البحوث المائية التابع لوزارة الرى، وجامعة قناة السويس تجربة لزراعة القمح على مياه الصرف الزراعى والتربة شديدة الملوحة بعين أبو عثمان التابعة لمركز الداخلة.
 
"دوت مصر" يرصد من الوادى الجديد تفاصيل التجربة التى يتم تنفيذها بالفيديو، للاستفادة من مياه الصرف للحد من مشكلة الصرف على بركة موط وغيرها من البرك وتقليل ساعات تشغيل الآبار للحفاظ على الخزان الجوفى وتوفير الطاقة المستهلكة فى الآبار ومحطات الرفع البرك.
 

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المياه

الوادى الجديد

الصرف الزراعى

زراعة القمح بمياه الصرف


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