بعد مكالمة هاتفية بين ترامب وأردوغان.. تركيا تطلق سراح عالم أمريكى فى ناسا

وكالات الأنباء

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" مزيدا من التفاصيل المتعلقة بإفراج السلطات التركية، مساء الأربعاء، عن عالم أمريكى فجأة، رغم أنه محكوم بالسجن لمدة خمس سنوات، إثر إدانته بقضايا إرهابية.

وذكرت الصحيفة أن أنقرة أطلقت سراح، سركان جولجى (39 عاما) دون أى تفسيرات، وذلك بعد ساعات من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب، والتركى رجب طيب أردوغان.

وتعيد قضية جولجى إلى الأذهان قضية القس الأمريكى، أندرو برانسون، الذى أفرجت عنه أنقرة العام الماضى، رغم أنه كان متهما فى قضايا إرهابية، وذلك بعد أن قال شهود فى قضيته إن "شهادات سابقة منسوبة لهم غير دقيقة".

وقالت زوجة العالم الأمريكى التركى الأصل، كوبرا جولج، للصحيفة عبر الهاتف، إن زوجها خرج من السجن لتوه، عائدا إلى منزلهما فى مدينة هاتاى جنوبى تركيا.