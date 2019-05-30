بعد استقالته.. تعرف على أبرز 7 معلومات عن محقق "التدخل الروسى" روبرت مولر

كتبت ريم عبد الحميد

أسدل روبرت مولر الستار على مهته فى تولى التحقيق فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2017 بعد أن أمضى قرابة عامية فى البحث فى القضية الأهم بالسياسة الأمريكية فى الوقت الراهن.

وأعلن مولر، أمس الأربعاء، استقالته من وزارة العدل وأصدر بيانا نادرا عن تحقيقه لم يبرئ فيه الرئيس دونالد ترامب، وقال لو كان لدينا الثقة فى أن الرئيس لم يرتكب أى جريمة بشكل واضح، لقولنا ذلك.

وقبل تحقيقات روسيا، كان لمولر تاريخ طويل فى إدارة الإف بى أى، نستعرض فى السطور التالية أهم 7 معلومات عن مولر.

1- تولى إدارة الإف بى أى قبل أقل من أسبوع فى وقوع هجمات سبتمبر الإرهابية، وتحديدا يوم 4 سبتمبر 2001، وكان سادس مدير للمكتب الفيدرالى.

2- يعد مولر أطول من مكث فى رئاسة الإف بى أى، 12 عاما، بعد إدجار هوفر الذى بقى فى منصبه قرابة خمسة عقود.

3- أول مدير للإف بى أى يتم تعيينه للعمل عامين إضافيين بعد انتهاء مدته التى استمرت 10 سنوات

4- شهدت فترة توليه للمباحث الفيدرالية وقوع هجمات سبتمبر الإرهابية وبدء الحرب الأمريكية على العراق وتسريب وثائق الأمن القومى الأمريكى التى كشفت مراقبة الحكومة الأمريكية الواسعة لمواطنيها

5- بعد أحداث سبتمبر، ساعد مولر فى تحويل الإف بى أى إلى وكالة تركز على الأمن القومى وتنفيذ القانون وجمع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب عالميا.

6- تم تعيينه فى مايو 2017 للتحقيق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 واحتمال تواطؤ حملة ترامب مع الروس

7- خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطانى من البروستاتا فى يولو 2001