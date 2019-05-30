برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالاقصر بعد اعتمادها بنسبة نجاح 82.3٪

الأقصر - أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" برقم الجلوس النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، وذلك عقب إعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، اليوم الخميس، لدور مايو للعام الدراسى 2018 /2019 بنسبة نجاح 82.3%.

وقال عبداللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالاقصر، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية 16818 طالب حضر منهم 16710 طالب وبلغ عدد الناجحين 13753 طالب بنسبة 82.3%.