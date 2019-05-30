سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء تصميم المنظومة الإلكترونية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

الخميس، 30 مايو 2019 05:00 ص
بدء تصميم المنظومة الإلكترونية للكشف المبكر عن سرطان الثدى سرطان الثدى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشئون المعلومات، أنه بدأ حاليًا تصميم منظومة إلكترونية لمبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى وبرنامج للمتابعة الدورية للكشف والفحص كل 6 أشهر.

 

وقال مستشار وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إنه سيجرى تصميم تطبيق للموبايل «أبلكيشن» للسيدات للتوعية بسرطان الثدى، وتحديد الفئات المستهدفة وكيفية إجراء الفحص الذاتى لنفسها.

 

يشار الى أن التطبيق الذكى يتضمن فيديوهات ومواد علمية، وتحديد أقرب أماكن الفحص، وإشعارات بموعد الكشف الدورى ومتابعة الملف الطبى الخاص بها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مبادرة صحة المرأة تشمل سرطان الثدى والرحم والعظام والصحة الإنجابية

خطة مبادرة الرئيس للكشف عن "سرطان الثدى".. فحص السيدات الأكبر من 18 عاما .. 10تحاليل طبية وأشعة لتقصى حقيقة الإصابة.. و3 بروتوكولات علاجية تتحمل تكاليفهم نفقة الدولة.. وأبلكيشن بالموبايل مزود بـGBS

سرطان الثدى و5 أمراض أخرى ضمن مبادرة الرئيس السيسى لصحة المرأة.. تجهيز بيانات 30 مليون سيدة للكشف عليهم أول يوليو.. 3 مراحل فى 27 محافظة.. وتوفير نوعين من الفحص للسيدات و5000 وحدة وسيارات متنقلة لفرق الفحص

لو عايزة تتطمنى.. اعرفى متى تجرين أشعة الماموجرام للكشف عن سرطان الثدي؟

عيادات متنقلة للكشف عن سرطان الثدى فى الجيزة

سرطان الثدى

نظام الكترونى

ابلكيشن

الملف الطبى

الكشف المبكر

اخبار

اخبار عاجلة

خبر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

الرجوع الى أعلى الصفحة