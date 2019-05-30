بدء تصميم المنظومة الإلكترونية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام

أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشئون المعلومات، أنه بدأ حاليًا تصميم منظومة إلكترونية لمبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى وبرنامج للمتابعة الدورية للكشف والفحص كل 6 أشهر.

وقال مستشار وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إنه سيجرى تصميم تطبيق للموبايل «أبلكيشن» للسيدات للتوعية بسرطان الثدى، وتحديد الفئات المستهدفة وكيفية إجراء الفحص الذاتى لنفسها.

يشار الى أن التطبيق الذكى يتضمن فيديوهات ومواد علمية، وتحديد أقرب أماكن الفحص، وإشعارات بموعد الكشف الدورى ومتابعة الملف الطبى الخاص بها.