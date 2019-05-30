بدء تسليم الدفعة العاشرة من وحدات "دار مصر" بمدينة القاهرة الجديدة 9 يونيو

‫كتب أحمد حسن ‬

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 9/6/2019، فى تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية – 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.‬

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‫وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158 – 160 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214)، موضحاً أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. ‬