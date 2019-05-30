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بدء تجهيزات صلاة العيد وغرفة عمليات بحى المعادى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

الخميس، 30 مايو 2019 06:00 ص
بدء تجهيزات صلاة العيد وغرفة عمليات بحى المعادى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي أن الحى اتخذ عدة إجراءات لاستقبال العيد من خلال رفع كفاءة الشوارع وإنارتها، خاصة نظافة كورنيش النيل حيث يعد كورنيش المعادى مزارًا سياحيا لأبناء القاهرة والمناطق القريبة منها، لافتًا إلى أن الحى به أكثر من ساحة لأداء صلاه العيد يتم من الآن الاستعداد لإقامتها فضلاً عن تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

 وقال عبد الظاهر إن الحى رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر بعمل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي مشكلات أو مخالفات والعمل على حلها بصورة فورية ويتم أيضًا إلغاء كل الراحات الإسبوعية لعمال ومهندسى الحي وقيامهم بحملات دورية خلال أيام العيد حتى لا يتم البناء المخالف أثناء أيام العيد

وأضاف رئيس حى المعادى أن هناك تنسيقًا مع شرطة المرافق وشرطة المرور للعمل على ضبط الشوارع وشعور المواطنين بالسيولة المرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالحى بصورة مكثفة وحتى لا تتراكم القمامة والمخلفات بالشوارع.  

وأشار إلى هناك تنسيقًا بين الحى وبين مديرية التموين والطب البيطرى لشن حملات دورية على محلات الجزارة والمحال التجارية لضبط أى مخالفات وللتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالإضافة الى حملات دورية لرصد إقامة أى شوادر مخالفة.

 

 


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