بدء اللجنة الأولى للقسم الأدبى بامتحانات الثانوية الأزهرية بمادة البلاغة

كتب لؤى على

انطلقت الآن اللجنة الأولى بثالث أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى، ويؤدى الطلاب امتحان مادة البلاغة والتى تنتهى فى الحادية عشرة.

كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الإنشاء باللجنة الثانية والتى تبدأ فى الحادية عشرة والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهرا.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.