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انقلاب سيارة نقل بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوى بالعاشر من رمضان

الخميس، 30 مايو 2019 05:17 م
انقلاب سيارة نقل بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوى بالعاشر من رمضان انقلاب سيارة نقل - أرشيفية
الشرقية – فتحيةالديب
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شهد طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، حالة من التعطل المروري، قبل قليل؛ إثر انقلاب مقطورة محملة بمحصول البطاطس، وذلك بالقُرب من كوبرى المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة نقل بمقطورة مُحملة بمحصول البطاطس، وذلك في الحارة المرورية تجاه محافظة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبرى المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
 
فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 

 


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