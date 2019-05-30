انقلاب سيارة لنقل أوراق إجابات امتحان الدبلومات الفنية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

انقلبت سيارة لنقل أوراق إجابات امتحانات الدبلومات الفنية، أثناء عودتها من القاهرة بعد تسليم أوراق الإجابة، بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بتعرض سيارة لنقل أوراق إجابة طلاب الدبلومات الفنية، لحادث انقلاب بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى، دون إصابات.

وتبين من التحريات الأولية للمباحث، أن السيارة سلمت أوراق إجابة الطلاب بالقاهرة، وأثناء عودتها بالطريق قطعت إحدى الدراجات البخارية الطريق عليها، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها.

وفى سياق آخر، انتشلت قوات الإنقاذ النهري، بمحافظة الفيوم، جثة ميكانيكي، من بندر طامية، لقي مصرعه غرقا، ببحر يوسف بمنطقة كوبري البنوك، بمدينة الفيوم، أثناء الاستحمام داخل البحر لعدم إجادته السباحة.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوجود غريق ببحر يوسف عند منطقة كوبري البنوك.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وانتشلت الجثة، وتبين أنها للمواطن "صبحي فرغلي.غ" (15 سنة-ميكانيكي)، ومقيم ببندر طامية، وأنه لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام داخل البحر لعدم إجادته السباحة.

وقالت والدة المتوفي "نادية.غ.ع" (36سنة-ربة منزل)، ومقيمة بنفس العنوان، في محضر الشرطة، أن ابنها توفي غرقا أثناء استحمامه بالبحر رفقة صديقه "رجب.ا" (16 سنة-عامل)، ومقيم بمركز سنورس، ولم يتهما أحد بالتسبب في حدوث الواقعة، ونقلت جثة المتوفي لمستشفى الفيوم العام، وأفاد تقرير مفتش الصحة أنه بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 3885 لسنة 2019 م إداري قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.