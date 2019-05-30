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انقطاع المياه عن أكثر من 30 منطقة بالإسكندرية لمدة 5 ساعات غدا

الخميس، 30 مايو 2019 05:58 م
انقطاع المياه عن أكثر من 30 منطقة بالإسكندرية لمدة 5 ساعات غدا انقطاع المياه - صورة ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه غدا الجمعة، لمدة 5 ساعات، اعتبارا من الساعه ٤ صباحا وحتي الساعة ٩صباحا عن أكثر من 30 منطقة بالإسكندرية، هى : "النهضة ، عبد القادر ، البتروكيماويات ، العامرية ، الكرنك - ابو سمبل ، المنطقة الحرة ، الكنج ،  الهواري ، أبو دومة - الناصرية ، قري مريوط ، بنجر السكر ، شمال التحرير- العشرة آلاف ، البستان ، المهدية ، راس الترعة ، بهيج - مدينة برج العرب القديمة والجديدة - الغربانيات ، قري الساحل الشمالي من ك٣٤ وحتي مدينة  الحمام".

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع لأعمال مشروعات الدوائر الكهربائية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء مما ينتج عنه إنقطاع التيار الكهربائي عن محطات. مياه الشرب ( ك ٤٠ - مريوط١ - الزهور).

وأهابت الشركة السادة المواطنين بتدبير احتياجاتهم اللازمة من مياه الشرب خلال الفترة المذكورة.


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شركه مياه الاسكندريه

محافظه الاسكندريه

المدن الجديده

مدينه برج العرب


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