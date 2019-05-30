انقطاع الكهرباء عن مناطق بحى غرب المنصورة صباح غد الجمعة

تعلن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي صباح غد الجمعة لمدة ساعتين من الساعة السادسة وحتى الثامنة وذلك عن محولات 3 و 4 من محطة محولات غرب المنصورة .

وسيتسبب ذلك في قطع الكهرباء عن مناطق التالية: مركز الكلى والمسالك ،مستشفى الأورام ،جزء من مستشفى الجامعة ،مستشفى الصدر ،الحميات ،المستشفى العام القديم ،شارع الجمهورية،شارع الثانوية ،شارع منتصر ،شارع كلية الآداب ،شارع النخلة ،شارع عمر بن عبد العزيز ،شارع جلال الدين ،ستاد الجامعة ،الطب البيطري ،كلية طب الأسنان ،منطقة سيدي ياسين ،سوق ستوته ،منطقة الحوار ،المعهد الصحي ،شارع المدير ،شارع محمد فتحي ،شارع الترعة ،منطقة جزيرة الورد ،شارع المشاية ،شارع جيهان .