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الخميس، 30 مايو 2019 08:30 م
خالد صلاح
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انقطاع الكهرباء عن مناطق بحى غرب المنصورة صباح غد الجمعة

الخميس، 30 مايو 2019 07:38 م
انقطاع الكهرباء عن مناطق بحى غرب المنصورة صباح غد الجمعة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز
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تعلن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي صباح غد الجمعة لمدة ساعتين من الساعة السادسة وحتى الثامنة وذلك عن محولات 3 و 4 من محطة محولات غرب المنصورة .
 
وسيتسبب ذلك في قطع الكهرباء عن مناطق التالية: مركز الكلى والمسالك ،مستشفى الأورام ،جزء من مستشفى الجامعة ،مستشفى الصدر ،الحميات ،المستشفى العام القديم ،شارع الجمهورية،شارع الثانوية ،شارع منتصر ،شارع كلية الآداب ،شارع النخلة ،شارع عمر بن عبد العزيز ،شارع جلال الدين ،ستاد الجامعة ،الطب البيطري ،كلية طب الأسنان ،منطقة سيدي ياسين ،سوق ستوته ،منطقة الحوار ،المعهد الصحي ،شارع المدير ،شارع محمد فتحي ،شارع الترعة ،منطقة جزيرة الورد ،شارع المشاية ،شارع جيهان .
 
 
 
 
 

 


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المنصورة

الدقهلية

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء


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