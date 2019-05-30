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اندلاع 3 حرائق فى محافظة الجرش بالأردن والسلطات تدفع بطائرات للإطفاء

الخميس، 30 مايو 2019 05:39 م
اندلاع 3 حرائق فى محافظة الجرش بالأردن والسلطات تدفع بطائرات للإطفاء حرائق- أرشيفية
وكالات الأنباء
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إندلعت النيرات الخميس، في 3 مواقع بمحافظة جرش بالأردن، تم خلالها إستخدام الطائرات من نوع MI 26، لمكافحة الحرائق، حسبما ذكرت صحيفة السوسنة الأردنية.



وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني جرش وبإسناد من بعض مديريات الدفاع المدني في الشمال تتعامل مع 3 حرائق بمواقع مختلفة بمنطقة ثغرة عصفور والمدينة الأثرية والمجر .



وأضافت الإدارة بأن فرق الإطفاء تبذل جهود حثيثة وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والمياه لمكافحة الحرائق وذلك لطبيعة المنطقة وتضاريسها الوعرة والتي تشكل عائق إمام آليات الدفاع المدني وكوادرها وبخاصة منطقة ثغرة عصفور .



وبينت أن جهاز الدفاع المدني قام بالتنسيق مع سلاح الجو الملكي لاستخدام طائرة (MI 26) لغايات المشاركة في مكافحة الحريق .



وأشارت إدارة الإعلام أن مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعه يقوم بالتنسيق مع ووزير الزراعة ومحافظ جرش والقيادة العامة للقوات المسلحة لغايات تسخير الجهود وسرعة إخماد الحريق .



واصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانا لاحقا قالت فيه إنه تم السيطرة على حريق الموقع الأثري، وان الجهود ما زالت قائمة لإخماد الحرائق في باقي المواقع.


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