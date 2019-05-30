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الخميس، 30 مايو 2019 03:53 م
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انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان بـ1.5 مليون جنيه.. صور

الخميس، 30 مايو 2019 03:51 م
انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان بـ1.5 مليون جنيه.. صور انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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قال إبراهيم سليمان، رئيس مدينة دراو بمحافظة أسوان، إنه تم انتهاء العمل فى المرحلة الأولى من تغطية ترعة نجع العرب، بتكلفة بلغت مليون ونصف المليون جنيه، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية فى الخطة القادمة، وذلك لإنشاء شارع حيوى يربط شمال مدينة دراو بداخلها.
 
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على دعم مدينة دراو بمبلغ 1.5 مليون جنيه لتغطية ترعة نجع العرب، علاوة على 3 ملايين جنيه لأعمدة ومحولات لمركز دراو.
 
انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان بتكلفة 1,5 مليون جنيه (1)
انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان 

انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان بتكلفة 1,5 مليون جنيه (2)
انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان
 
انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان بتكلفة 1,5 مليون جنيه (3)
انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان

انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان بتكلفة 1,5 مليون جنيه (4)
انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب
 

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محاففظه اسوان

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ترعه نجع العرب

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