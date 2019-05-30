انتهاء المرحلة الأولى لتغطية ترعة نجع العرب بأسوان بـ1.5 مليون جنيه.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

قال إبراهيم سليمان، رئيس مدينة دراو بمحافظة أسوان، إنه تم انتهاء العمل فى المرحلة الأولى من تغطية ترعة نجع العرب، بتكلفة بلغت مليون ونصف المليون جنيه، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية فى الخطة القادمة، وذلك لإنشاء شارع حيوى يربط شمال مدينة دراو بداخلها.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على دعم مدينة دراو بمبلغ 1.5 مليون جنيه لتغطية ترعة نجع العرب، علاوة على 3 ملايين جنيه لأعمدة ومحولات لمركز دراو.