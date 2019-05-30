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انتظام امتحانات الدبلومات الفنية.. ولا أخطاء مطبعية وفنية بأوراق الأسئلة

الخميس، 30 مايو 2019 03:47 م
انتظام امتحانات الدبلومات الفنية.. ولا أخطاء مطبعية وفنية بأوراق الأسئلة امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أدى صباح اليوم الخميس  الموافق 30 مايو 2019 طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.
 
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.
 
وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، وبيانها كالتالي:
لجنة رقم (94) ناصر الصناعية بنين بسنورس (صناعى) : أثناء  عودة  الطلاب (أ. م.ع) والطالب (م .ع.م) والطالب (م.ي.ع) وقع لهم حادث أثناء العوده  من اللجنة يوم  الأربعاء الموافق 2019/5/29 وتم نقلهم لمستشفى الحياة  وتم  عمل  تقرير  طبي  بالحادث.

 

 


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التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

حادث لطلاب بلجنة امتحانات


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