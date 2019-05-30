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انتشال سيارة ملاكى سقطت بترعة المريوطية فى الجيزة دون إصابات

الخميس، 30 مايو 2019 05:32 م
انتشال سيارة ملاكى سقطت بترعة المريوطية فى الجيزة دون إصابات أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية بالجيزة، دون خسائر بشرية وتم انتشالها من المياه.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة.


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صور.. انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية

انتشال سيارة ملاكى

ترعة المريوطية

امن الجيزة

سقوط سيارة بالمياه


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