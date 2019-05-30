انتشال سيارة ملاكى سقطت بترعة المريوطية فى الجيزة دون إصابات

سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية بالجيزة، دون خسائر بشرية وتم انتشالها من المياه.
تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة.
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سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية بالجيزة، دون خسائر بشرية وتم انتشالها من المياه.
تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة.
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