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اليوم غلق التسجيل فى المرحلة الثانية لمسابقة ترشيد استهلاك المياه للمزارعين

الخميس، 30 مايو 2019 12:55 م
اليوم غلق التسجيل فى المرحلة الثانية لمسابقة ترشيد استهلاك المياه للمزارعين مزارعون
كتبت أسماء نصار
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تغلق اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه اليوم الخميس، باب التسجيل فى المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه للمزارعين "حافظ عليها تلاقيها"، والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

تتضمن المسابقة تقييم أفضل الممارسات الزراعية الناجحة فى ترشيد مياه الرى وزيادة الإنتاجية للفدان وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين، وتنظيم زيارات ميدانية بين المزارعين فى محافظات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال استخدام نظم الرى المطور بالتعاون مع قطاع تطوير الرى بتلك المحافظات.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مسابقة المزاعين أسفرت عن نتائج جيدة، حيث بدأ عدد منهم فى التوسع فى استخدام الرى الحديث وتم عرض بعض التجارب الناجحة فى المنوفية والمنيا والفيوم، ويتم العام الحالى تنظيم جائزة المزارع المتميز الذى لا يقوم فقط باستخدام الرى الحديث، لكنه يقوم بنشره بين المزارعين للتوسع فى تطبيقه.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أطلق فى مارس الماضى مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه مع وزارة الموارد المائية والرى بميزانية إجمالية تبلغ 4.8 ملايين يورو كمنحة تهدف إلى رفع الكفاءات التقنية في مجال المياه، وتبلغ مدته ثلاثون شهرًا، ويساعد هذا المشروع الوزارة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الأمن المائى وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 والخطة القوميه للموارد المائية 2037.


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