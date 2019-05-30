اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمتين العربية الإسلامية فى المملكة العربية السعودية.

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