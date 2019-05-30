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اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

الخميس، 30 مايو 2019 07:00 م
اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمتين العربية الإسلامية فى المملكة العربية السعودية.

 

 

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