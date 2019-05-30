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الخميس، 30 مايو 2019 03:25 ص
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اليوم.. الحكومة توقع اتفاقًا مع سفير اليابان لدعم التعليم

الخميس، 30 مايو 2019 03:00 ص
اليوم.. الحكومة توقع اتفاقًا مع سفير اليابان لدعم التعليم توقيع اتفاق مع اليابان لدعم التعليم
كتب عبد الحليم سالم
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توقع الحكومة المصرية اليوم الخميس اتفاقًا مع السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمدينة نصر .

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إن اليابان تدعم مصر بشكل كبير لتطوير التعليم فى صورة قروض ومنح خاصة بتأهيل المعلمين وتطوير الأداء ، لافتًا أن اليابان قدمت العام الماضى لمصر قرضًا بقيمة 176 مليون دولار، فى إطار الشراكة بين مصر واليابان فى التعليم .

وأشار إلى أن دعم اليابان يمتد للنواحي الثقافية من خلال تمويل المتحف المصرى الكبير، والنواحي البيئية والثقافية والتنموية من خلال وكالة "جايكا".

 


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اليابان

التعليم

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