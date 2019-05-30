اليوم.. الحكومة توقع اتفاقًا مع سفير اليابان لدعم التعليم

كتب عبد الحليم سالم

توقع الحكومة المصرية اليوم الخميس اتفاقًا مع السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمدينة نصر .

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إن اليابان تدعم مصر بشكل كبير لتطوير التعليم فى صورة قروض ومنح خاصة بتأهيل المعلمين وتطوير الأداء ، لافتًا أن اليابان قدمت العام الماضى لمصر قرضًا بقيمة 176 مليون دولار، فى إطار الشراكة بين مصر واليابان فى التعليم .

وأشار إلى أن دعم اليابان يمتد للنواحي الثقافية من خلال تمويل المتحف المصرى الكبير، والنواحي البيئية والثقافية والتنموية من خلال وكالة "جايكا".