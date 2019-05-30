"الوطنية للصحافة" تسلم المؤسسات القومية قيمة زيادة بدل تدريب الصحفيين

كتب محمد السيد

سلمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، المبالغ المالية المستحقة عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المؤسسات والصحف القومية، تمهيدا لصرفها للصحفيين.

كان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال إن الصحفيين والإداريين والعمال فى المؤسسات الصحفية القومية قد صرفوا بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مايو الجارى، قبل انتهاء النقابة من إجراءات تدبير موارد الزيادة المقررة للبدل، متابعا: "الزيادة المقررة لهم عن هذا الشهر ستُحوّل لمؤسساتهم خلال أيام قليلة عن طريق الهيئة الوطنية للصحافة، لتُصرف لهم فورا، على أن يُحوّل البدل فى يونيو دفعة واحدة متضمنة الزيادة الجديدة".

وفى وقت سابق، أكد ضياء رشوان فى بيان صحفى نشره عبر صفحته، تنفيذه الوعد الذى قطعه قبل خوض الانتخابات فى مارس الماضى، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، بدءا من تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة فى يوليو المقبل، لكنه عاد وقال إن التطبيق سيبدأ من مايو.