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النيابة تطلب نتائج فحص بلاغات التغيب للتوصل إلى هوية ضحية قطار البدرشين

الخميس، 30 مايو 2019 12:10 م
النيابة تطلب نتائج فحص بلاغات التغيب للتوصل إلى هوية ضحية قطار البدرشين قطار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الأجهزة الأمنية فى البدرشين، لإفادتها بنتائج فحص بلاغات التغيب الأخيرة، للتوصل إلى هوية ربة منزل توفيت أسفل عجلات أحد القطارات فى محطة البدرشين، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
 
كانت سيدة فى العقد الرابع من العمر قد لقيت مصرعها، عقب سقوطها أسفل عجلات قطار فى محطة السكك الحديدية بالبدرشين جنوبى الجيزة، وحررت شرطة النقل محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة، إذ استمعت لأقوال عدد من شهود العيان الذى تصادف وجودهم فى المحطة، لبيان ما إذا كانت المتوفاة انتحرت بإلقاء نفسها أسفل عجلات القطار أم اختل توازنها فسقطت على القضبان.

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