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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة أفريقى قتله صديقه فى بدر

الخميس، 30 مايو 2019 01:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة أفريقى قتله صديقه فى بدر جثة-ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال تقرير الطب الشرعى، فى واقعة قتل أفريقى لزميله طعنًا بمفك داخل مصنع كراسى بمدينة بدر، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من مستشفى بدر العام، يفيد بوفاة عامل بمصنع كراسى كائن بدائرة القسم، یحمل جنسیة إحدى الدول الأفریقیة، بعد إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبسؤال العاملين بالمصنع، ذكروا أن مشاجرة نشبت بین المجنى علیه وعامل آخر، -یحمل ذات الجنسیة- لخلافات على العمل فيما بينهما، قام على أثرها الأخیر بطعنه بمفك كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحیاته وفر هاربًا.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم تشكیل فریق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.


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