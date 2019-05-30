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النيابة تتحفظ على 21 ألف قطعة حذاء غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

الخميس، 30 مايو 2019 04:48 م
النيابة تتحفظ على 21 ألف قطعة حذاء غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية حبس -أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، التحفظ على 21 ألف قطعة منتج نهائى من الأحذية غير مطابقة للمواصفات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأحذية، وسرعة ضبط وإحضار المدير المسؤول عن المصنع بعد اتهامه بالغش التجاري.
 
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط  إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص "هارب" بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأحذية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتصنيع كميات كبيرة من الأحذية غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مسلتزمات إنتاج مجهولة المصدر، كما يقوم بتدوين عبارات لمنشأ تصنيع مخالف للحقيقة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المواطنين.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المذكور وبتفتيشه عثر علي 12000 حذاء متنوع منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مدون عليها علامة تجارية وهمية، 9000 قطعة مسلتزمات إنتاج مجهولة المصدر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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