النيابة تأمر بتحليل الحمض النووى لربة منزل متهمة بقتل زوجها فى البساتين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بإجراء تحليل الحمض النووى لربة منزل بعدما اتهمها شقيق المجنى عليه بقتل زوجها نظرًا لأن الضحية كان "عقيما".

وطلب أحمد العسكرى محامى المتهمة من قاضى المعارضات أثناء نظر تجديد حبسها، اليوم الخميس، إخلاء سبيلها لحين صدور تقرير الطب الشرعى.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، من إحدى السيدات لها معلومات جنائية وشقيق زوجها، بوفاة زوجها 58 سنة واتهام شقيق زوجها لها بالتسبب فى وفاته لخلافات الزوجية.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى وجود خلافات أسرية دائمة بين الزوجة وزوجها المتوفى ، وأنها وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع نجلها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقررت الزوجة بأن المجنى عليه دائم التعدى عليها وأبنائهما بالضرب، وتحصله منها على مبالغ مالية لكونه عاطل عن العمل، فعقدت العزم على التخلص منه بالإتفاق مع أحد أبنائها، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت بإعداد كوب من الشاى له ووضع أقراص مهدئه به، وعقب إحتسائه وخلوده للنوم قامت بخنقه بيدها، وقام الثانى بشل حركته حتى تأكدا من وفاته، وعقب ذلك استدعت مفتش الصحة لإستخراج تصريح الدفن عقب إدعائها بأن الوفاة طبيعية وأيد الثانى أقوالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.