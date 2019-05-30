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المسمارى: القيادة المصرية تفهم بشكل جيد مخاطر المرحلة التى تمر بها المنطقة العربية

الخميس، 30 مايو 2019 04:15 م
المسمارى: القيادة المصرية تفهم بشكل جيد مخاطر المرحلة التى تمر بها المنطقة العربية اللواء أحمد المسمارى
بنغازى(أ ش أ)
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أكد اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبى، اليوم الخميس، أن القيادة المصرية تفهم بشكل جيد مخاطر وحيثيات المرحلة التى تمر بها المنطقة العربية.

وقال المسمارى - فى تصريح  لقناة "اكسترا نيوز" - إن "الأشقاء المصريين يعرفون جيدا أن المعركة فى بنغازى هى جزء من المعركة فى سيناء "، مؤكدا أن التعاون بين البلدين هو ثمرة الفهم والوعى الحقيقى لمجريات الأمور على الساحة العربية والإسلامية.

وفيما يتعلق بقضية تسليم الإرهابى هشام عشماوى لمصر، أكد اللواء أحمد المسمارى أن التعاون الأمنى والتعاون المعلوماتى كان قائمًا بين القيادة المصرية والليبية، ويتطور بشكل جيد حتى تم تسليم هذا الإرهابى الخطيرالمطلوب لدى مصر.

وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الليبى، أن معركة طرابلس تعد معركة فاصلة وحاسمة مع الإرهاب والمجرمين والميليشيات المسلحة، لافتا إلى أنها تحتاج إلى تكتيكات خاصة وتدابير عسكرية عالية جدا، لتكون معركة خاتمة وحاسمة للمنطقة العربية .

 


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