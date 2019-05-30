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المستشفيات توفرها مجانا.. مخزون وسائل تنظيم الأسرة آمن ويكفى 8 شهور

الخميس، 30 مايو 2019 10:36 ص
المستشفيات توفرها مجانا.. مخزون وسائل تنظيم الأسرة آمن ويكفى 8 شهور تنظيم الأسرة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن المخزون الاستراتيجى المتوفر من وسائل تنظيم الأسرة فى المستشفيات والمديريات المختلفة آمن ويكفى 8 شهور.
 
وأضافت، أن القطاع أمدّ المستشفيات والمديريات باحتياجاتها كاملة، وأن وسائل تنظيم الأسرة يجرى توفيرها مجانا، وبفضل تلك المجانية والحملات المتتابعة تتزايد أعداد المنتفعات فى أنحاء مصر.
 
وأوضحت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن تدعم الوسائل الخاصة بتنظيم الأسرة وتوفر أغلبها مجانا يسهم فى تعزيز الإقبال على تنظيك الأسرة، لافتة إلى متابعة القطاع للسوق الحرة، واتخاذ إجراءات جادة، بالتعاون مع قطاع الصيدلة بالوزارة، لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة فى المنافذ الخاصة.
 
 

 

 


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