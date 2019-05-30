"المحاصيل الزراعية" تحدد 6 توصيات لزيادة إنتاج الرمان والتين

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حزمة إرشادات فنية وعدة توصيات حول طرق التسميد والرى لزيادة إنتاج الرمان والتين والقشطة خلال يونيو المقبل .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة في متابعة الرمان المحافظة على انتظام الرى خلال موسم نمو الثمار والتخلص من الحشائش يدويًا، بداية جمع ثمار القشطة والتين التي ظهر عليها علامات النضج وجمع الثمار المتساقطة والمصابة والتخلص منها بالدفن، فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، والاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع.

وشدد على خفض التسميد الأزوتي حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة ويخفض من جودتها، التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة في الرمان، التخلص من الحشائش خارج المزرعة، وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة في الرمان.

وحول طرق التسميد، أوضح التقرير أن برنامج التسميد في حالة الري بالتنقيط للفدان، الرية الأولى: 1كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانية: 1 كجم سماد مركب 19-19-19، الرية الثالثة: 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك، الرية الرابعة: 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.

وحول برنامج الري بالتنقيط (لتر/ يوم / شجر): عمر الأشجار / الكمية باللتر في اليوم لشجرة خلال شهر يونيو، السنة الأولى / 20 لتر في اليوم لشجرة، السنة الثانية / 30 لترًا في اليوم لشجرة، السنة الثالثة/ 45 لترًا في اليوم لشجرة، السنة الرابعة / 60 لترًا في اليوم لشجرة، السنة الخامسة / 70 لترًا في اليوم لشجرة، في حالة عمر الأشجار أكبر من 6 / تحتاج إلى 80 لترًا في اليوم.