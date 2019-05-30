سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 04:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"المحاصيل الزراعية" تحدد 6 توصيات لزيادة إنتاج الرمان والتين

الخميس، 30 مايو 2019 04:00 ص
"المحاصيل الزراعية" تحدد 6 توصيات لزيادة إنتاج الرمان والتين رمان - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حزمة إرشادات فنية وعدة توصيات حول طرق التسميد والرى لزيادة إنتاج الرمان والتين والقشطة خلال يونيو المقبل .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة في متابعة الرمان المحافظة على انتظام الرى خلال موسم نمو الثمار والتخلص من الحشائش يدويًا، بداية جمع ثمار القشطة والتين التي ظهر عليها علامات النضج وجمع الثمار المتساقطة والمصابة والتخلص منها بالدفن، فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، والاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع.

وشدد على خفض التسميد الأزوتي حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة ويخفض من جودتها، التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة في الرمان، التخلص من الحشائش خارج المزرعة، وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة في الرمان.

وحول طرق التسميد، أوضح التقرير أن برنامج التسميد في حالة الري بالتنقيط للفدان، الرية الأولى: 1كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانية: 1 كجم سماد مركب 19-19-19، الرية الثالثة: 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك، الرية الرابعة: 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.

وحول برنامج الري بالتنقيط (لتر/ يوم / شجر): عمر الأشجار / الكمية باللتر في اليوم لشجرة خلال شهر يونيو، السنة الأولى / 20 لتر في اليوم لشجرة، السنة الثانية / 30 لترًا في اليوم لشجرة، السنة الثالثة/ 45 لترًا في اليوم لشجرة، السنة الرابعة / 60 لترًا في اليوم لشجرة، السنة الخامسة / 70 لترًا في اليوم لشجرة، في حالة عمر الأشجار أكبر من 6 / تحتاج إلى 80 لترًا في اليوم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الزراعة: انتشار "الدودة القاتلة" بين المحاصيل الزراعية المصرية "شائعة"

اجتماع فى البرلمان لبحث تشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية بحضور الحكومة

"زراعة البرلمان": حسم ملف إعادة تسعير المحاصيل الزراعية الأسبوع المقبل

زراعة البرلمان تفتح ملف تسعير توريد المحاصيل الزراعية بهدف حل مشاكل الفلاح

المحاصيل البستانية

أشجار الرمان

انتاج التين

طرق التسميد

طرق الرى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

100 مليون صحة تحذر من تناول الأطفال الشيكولاتة: تصيب بالسمنة

100 مليون صحة تحذر من تناول الأطفال الشيكولاتة: تصيب بالسمنة

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

المجمعات الاستهلاكية تطرح كعك العيد بأسعار تبدأ من 50 لـ 90 جنيه

المجمعات الاستهلاكية تطرح كعك العيد بأسعار تبدأ من 50 لـ 90 جنيه

الرجوع الى أعلى الصفحة