سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو يُبقى على تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال أيام العيد

الخميس، 30 مايو 2019 01:20 م
المترو يُبقى على تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال أيام العيد مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

قررت شركة مترو الأنفاق استمرار مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام إجازة عيد الفطر، لتستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا، بإجمالى 21 ساعة تشغيل يومى بدلا من 20 ساعة، وفق جدول التشغيل المعمول به منذ بداية شهر رمضان.

وبحسب تلك المواعيد فمن المقرر أن يتحرك آخر قطار بالخط الأول من محطة البداية فى المرج الجديدة الساعة 12.50 بعد منتصف الليل باتجاه حلوان، ويتحرك آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12.40 باتجاه، بحيث تنتهى آخر رحلة فى الاتجاهين بمحطة النهاية فى الثانية بعد منتصف الليل.

ويتحرك آخر قطار بالخط الثانى من محطة البداية فى شبرا الخيمة 1 صباحا باتجاه المنيب، وآخر قطار من محطة البداية فى المنيب 1 صباحا باتجاه شبرا الخيمة، كما تتحرك آخر رحلة بالخط الثالث من محطة البداية بالعتبة 1.25 صباحا باتجاه الأهرام فى مصر الجديدة، وآخر رحلة من محطة الأهرام باتجاخ العتبة 12.40 بعد منتصف الليل.

ويلتقى آخر قطار فى الخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقى آخر قطار فى الخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بحث سبل تدعيم الاستثمار لاستكمال مشروعات المترو والسكة الحديد والموانئ

المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق لارتفاع درجات الحرارة

المترو يواصل العمل للثانية صباحا والسكة الحديد تعدل مواعيد 15 قطارا طوال رمضان.. "النقل العام" تدفع بـ24 خط أتوبيس جديد لخدمة المناطق الدينية والسياحية من الثامنة مساءً للفجر.. والمخابز من 8 صباحا لـ11 مساءً

فيديو ..عودة حركة المترو لطبيعتها بعد إصلاح عطل منظومة الإشارات

الصحة تعلن توفير عيادات لتقديم الخدمات الطبية لمواجهة الانتحار بالمستشفيات والمترو.. منن عبد المقصود: الكشف وصرف العلاج مجانا.. و 3 أسباب وراء الاهتمام بالمترو لنشر ثقافة مواجهة الانتحار.. وخط ساخن للعلاج

المترو

تشغيل المترو فى العيد

ساعات تشغيل المترو فى المترو

حركة المترو

مترو الانفاق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة