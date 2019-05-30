وأضاف هوك - في تصريحات للصحفيين قبل قمتين طارئتين للزعماء العرب تستضيفهما السعودية اليوم الخميس وأوردتها قناة (العربية الحدث) - "سنرد بالقوة العسكرية إذا استهدفت إيران مصالحنا، وأعدنا نشر قواتنا في المنطقة".

وشدد على الموقف الأمريكي، وقال "نعتقد أن الرسالة وصلت إيران حاليًا، والكثير من الهجمات التي كنا نخشاها على مصالحنا لم تحدث".

وتابع "أعدنا تموضع قدراتنا العسكرية في المنطقة، وحققنا الردع المرجو، وننتظر نتائج التحقيق في هجوم الناقلات قبل مناقشة الرد المناسب"، وتابع: "إيران لن تتمكن من إنجاز آلية التبادل مع أوروبا ولا طلب عليها".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن إيران باتت دولة ضعيفة، مضيفا: "أنها تسعى لعقد صفقة معنا، وإذا أرادت إيران الحوار معنا فأنا مستعد".