المؤبد لعاطل وطالبة قتلا وأصابا 5 لخلاف حول أموال من ممارسة الدعارة بأسيوط

أسيوط - محمود عجمى

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عاطل وطالبة بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامها بقتل رجل وأمراة وإصابة 3 آخرين، بعد اختلافهم على المبالغ المالية وقيامهم باشعال النيران فى شقة سكنية بمعاونة اثنين آخرين، كانت تُستغل لممارسة الدعارة بمدينة أسيوط الجديدة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أمين جاد، وعضوية المستشارين عماد أبو الحسن عبداللاه وشريف عبد الفتاح أبو دينا، وأمانة سر مينا سمعان شنودة يسي، وأحمد سمير سيد.

وتعود وقائع القضية ليوم 24 فبراير 2017، عقب تبلغ رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط الجديدة، بلاغ من الأهالى باشتعال النيران داخل شقة سكنية فى مساكن الشباب بمدينة أسيوط الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتبين بعد الإطفاء وجود جثتين متفحمتين داخل الشقة، هما "محمد.ح.س"، و"شيماء. س" طالبة بجامعة أسيوط، وإصابة 3 آخرين، بطعنات وحروق بالغة جراء إشعال النيران المملوكة للمصابين الآخرين.

وبإجراء التحريات الأولية على أن الشقة السكنية كانت "شقة دعارة"، وأنها مملوكة المدعو "هانى.ع"، وزوجته يسرا، ويسكنان فيها منذ عدة سنوات، وقام المتهمان بالقتل العمد وتوجها إلى منزلهما وقاما بتوثيقهما بالحبال تحت تهديد السلاح ثم قاما بإشعال النيران بهما قاصدين من ذلك قتلهما، كما شرعا في قتل آخرين كانوا متواجدين داخل الشقة السكنية.

واعترف المتهمان "مصطفى.م"، و"أسماء.ع.ع" بأن الشقة السكنية كانت تُستغل لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب، وأن الخلاف وقع بينهما بسبب عدم تقاضى المتهمة أجر إحدى الليالى، فاستعانت ببعض المسجلين خطر لتأديب صاحب الشقة وزوجته.