سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكشف عن خطط وزارة الدفاع الروسية لإطلاق صواريخ عابرة للقارات

الخميس، 30 مايو 2019 10:30 م
الكشف عن خطط وزارة الدفاع الروسية لإطلاق صواريخ عابرة للقارات صاروخ
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت وثائق لوزارة الدفاع الروسية أنها تخطط لإجراء عمليات إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال السنوات الـ3 المقبلة، بما في ذلك صواريخ "سارمات" الحديثة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وحسب الوثائق، فإن وزارة الدفاع تخطط لعمليتي إطلاق صواريخ "سارمات" و3 عمليات لإطلاق صواريخ "يارس" و4 عمليات لإطلاق صواريخ "توبول" خلال الفترة 2019 – 2021.

 

وتتعلق الوثائق بإعلان وزارة الدفاع الروسية مناقصة مغلقة لشراء خدمات التأمين أثناء نشاطها في الفترة المذكورة.

 

يذكر أن صاروخ "سارمات" الثقيل هو أحدث الصواريخ الروسية، ومن المقرر أن يبدل صواريخ "فويفودا" الاستراتيجي. ومن المخطط البدء بتسليح وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بهذا الصاروخ ابتداء من عام 2021.

 

وسبق لرئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين أن أعلن أن هذا الصاروخ قادر على اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي.

 


صاروخ

عابر للقارات

روسيا

الدفاع الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة