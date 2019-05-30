وقال بيسكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن الانتخابات الرئاسية تعتبر شأنًا داخليًا للولايات المتحدة، لكن التجربة السابقة تظهر أنه يتم اصطحاب الحملة بموجة من الكراهية ضد روسيا"، مؤكدًا أنهم، مع كل انتخابات رئاسية أمريكية، يعربون عن رغبتهم في عدم حدوث ذلك.

كما شدد على رغبة موسكو في ألا تهيمن موجة الـ"روسوفوبيا" على حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ورفض بيسكوف التعقيب على تصريحات المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا المزعوم في حملة الانتخابات الرئاسية السابقة، وقال "أعتقد أننا ولينا اهامامًا كافيًا لقضية السيد مولر، وما توصل إليه في تحقيقاته".

وسيتم إطلاق حملة الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة في فبراير 2020، ومن المُقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية الـ59، في الـ3 من نوفمبر من العام نفسه.