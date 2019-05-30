القوى العاملة بالشرقية توقع اتفاقية لتوفير خدمة طيبة للعاملة غير المنتظمة

الشرقية - إيمان مهنى

وقعت مديرية القوى العاملة بالشرقية اتفاقية تعاون مع فرع هيئة التأمين الصحى، لتوفير مظلة رعاية صحية للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة والاستفادة من خدمات التأمين الصحى بالمجان، وذلك فى إطار حرص الدولة على رعاية العمالة غير المنتظمة وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة" لتقديم كافة أوجه المساعدة والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح المستشار محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية تم توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية وفرع هيئة التأمين الصحى لتوفير مظلة رعاية صحية من خلال تحويل العمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة التابعة للمديرية للاستفادة من خدمات هيئة التأمين الصحى المجانية وذلك خلال انعقاد اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية المحلية للعمالة غير المنتظمة لبحث أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للعمال بمقر ديوان عام مديرية القوى العاملة .

وأضاف الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية أن الاتفاق المبرم مع مديرية القوى العاملة يتضمن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة من خلال الإقامة بمستشفيات التأمين وإجراء الفحوص المعملية وصور الأشعة وغيرها من الفحوصات الطبية بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية و صرف الأدوية اللازمة للعلاج وذلك بالمجان بدون أى أعباء مادية يتحملها العامل البسيط.