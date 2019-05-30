القومى للمرأة ببنى سويف يوزع حقائب سلع غذائية على 1500 أسرة فى رمضان

وأضافت أنه تم توزيع الحقائب على الأسر الفقيرة في قرى مركز بنى سويف "أبو سليم ، شريف باشا ، سنور ، باروط ، العلالمه ، الحلابيه، معارك ، ابشنا ، زلطة " وفى مدينة بنى سويف العاصمة مناطق "عزبة الصفيح ، بنى عطيه ، الرحبه ، الدهشوري ، عزبه أبوعقل ، البشري ، مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل ، وكذلك بندر الفشن و قرى المركز" بنى صالح ، صفط العرفا ، تلت"، وجزيرة النور والبرانقه وعزبة خطاب والضباعنه بمركز ببا، ودنديل وكوم ابو خلاد والحرجه والحمام ودلاص والرياض بمركز ناصر، علاوة على الشنطور وتوابعها بمركز سمسطا، وكوم ابو راضي وأطواب والديابيه وعزبة أبو النور بمركز الواسطى، وفى مركز إهناسيا "شاويش، الشوبك، النويرة".

واستطردت مقررة فرع المجلس القومى: ساهمنا في مائدة الرحمن بمسجد عمر بن عبد العزيز، بالإضافة إلى توفير علاج لعدد من الحالات المرضية، وتوفير احتياجات لحالات بمستشفى الطب النفسي بالمحافظة ، وتوفير جهاز عروسة يتيمه وسداد جزء من ديون بعض الغارمات، إذ ساهمت جهات متعددة مع الفرع، فى تجهيز الحقائب الرمصانية والاحتياجات والادوية وغيرها، منها مديرية أوقاف بني سويف والمجتمع المدني وإحدى شركات الأسمنت.