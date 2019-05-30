القوات الخاصة الأفغانية تحرر 32 شخصا من سجن لطالبان جنوبى البلاد

كابول(أ ش أ)

حررت القوات الخاصة الأفغانية 32 شخصا من الأسر فى سجن تابع لحركة طالبان المسلحة فى إقليم زابول الأفغانى جنوبى البلاد.

وقال فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغانى - فى بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الخميس - إنه تم تحرير الأسرى من منطقة نوبهار بالإقليم الأفغاني، مضيفًا أن القوات الخاصة نفذت أيضا عملية فى إحدى قرى المنطقة الأفغانية أسفرت عن إنقاذ 10 مدنيين و18 من قوات الأمن.

وأوضح البيان أن القوات الخاصة قامت بمصادرة اثنين من بنادق الرشاش من طراز (أيه كيه- 47) وبعض الأدوات العسكرية خلال العملية.