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القبض على 6 عاطلين لارتكابهم أعمال بلطجة وفرض إتاوات وتزوير بالقليوبية

الخميس، 30 مايو 2019 01:40 م
القبض على 6 عاطلين لارتكابهم أعمال بلطجة وفرض إتاوات وتزوير بالقليوبية اللواء رضا طبلية،مدير امن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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ألقت مباحث المرور بالقليوبية القبض على 6 عاطلين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض إتاوات والتزوير وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.
 
تلقي اللواء رضا طبلية،مدير امن القليوبية ، اخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية ، بقيام ضباط مباحث المرور بحملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومرتكبي وقائع البلطجة وفرض الأتاوات والتزوير وتم ضبط كلا من "م.  ع"،  20 سنة، عاطل، ومقيم بالزاوية الحمراء، القاهرة، أثناء قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بموقف شبين القناطر، مسطرد ،بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 150 جنيه من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10390 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر.
 
كما تم ضبط كلا من "أشرف.م . ك"، 43 سنة، عاطل، ومقيم كفر الشوبك ، دائرة مركز شبين القناطر، حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بموقف شبين القناطر ،كفر الشوبك ، بدون وجه حق ،وضبط بحوزته مبلغ 90 جنيه من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10387 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر ، و"محمد.م"، 43سنة، عاطل، ومقيم عرب الصوالحة ،دائرة مركز شبين القناطر ،حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطره أمام وحدة مرور عرب العليقات ،بدون وجه حق ،وضبط بحوزته مبلغ 130 جنيه من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات ،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 10389 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر .
 
وتم ضبط "خضر. م"، 37سنة، عاطل ،ومقيم بمساكن الخزف والصيني، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ،حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطره منطقة الشارع الجديد – مسطرد ، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، بدون وجه حق ،وضبط بحوزته مبلغ 70 جنيه من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18306 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة .
 
وتم ضبط "محمد. ا " 30 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة موقف الشارع الجديد، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 42 جنيه من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18307 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة .
 
وفي قضايا التربح من أعمال وظيفة ،تم ضبط كلا من "سلامة.م" 33 سنة،عامل كارتة موقف شبين ،كفر طحا ومقيم كفر طحا ،دائرة مركز شبين القناطر،حال قيامه بالتربح من أعمال وظيفته ،بدون وجه حق ،وضبط بحوزته مبلغ 130 جنيه من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10388 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر.
 
وفي قضايا التزوير في المحررات الرسمية  ، تم ضبط "أحمد  . ح  .س "   34 سنة،عاطل ومقيم دائرة مركز شبين القناطر ، وبحوزته تصريح مزور باسمه يحمل رقم 70992 أولي قليوبية من 22/4/2018 م حتي 22/7/2018 م  ،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 10460 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

 


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