القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالطريق الزراعى بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات والأمن العام، القبض على 3 عاطلين أثناء استقلالهم سيارتين ملاكى بالطريق الزراعى السريع، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 670 طربة حشيش بوزن 67 كيلو جرام، ومبلغ مالي 30 ألف جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد قيام ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام من القبض على 3 أشخاص، أحدهم سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده بالحبس عامين، أثناء استقلالهم سيارتين ملاكي بطريق "القاهرة / الإسكندرية" الزراعي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزتهم 670 طربة لمخدر الحشيش، بلغت 67 كيلو جرام، ومبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأيدوا ما جاء بالتحريات، وتولت النيابة التحقيق.