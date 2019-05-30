سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالطريق الزراعى بالقليوبية

الخميس، 30 مايو 2019 02:42 م
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالطريق الزراعى بالقليوبية مخدرات -ارشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات والأمن العام، القبض على 3 عاطلين أثناء استقلالهم سيارتين ملاكى بالطريق الزراعى السريع، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 670 طربة حشيش بوزن 67 كيلو جرام، ومبلغ مالي 30 ألف جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد قيام ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام من القبض على 3 أشخاص، أحدهم سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده بالحبس عامين، أثناء استقلالهم سيارتين ملاكي بطريق "القاهرة / الإسكندرية" الزراعي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزتهم 670 طربة لمخدر الحشيش، بلغت 67 كيلو جرام، ومبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأيدوا ما جاء بالتحريات، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطل وشقيقته ضبط بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الفودو فى باب الشعرية

"لميس" آخر صفقات تجار الحشيش.. مكافحة المخدرات تتحفظ على 1120طربة قبل العيد

فحص عينة من مخدر الفودو ضبطت بحوزة عاطل وشقيقته فى باب الشعرية

سقوط 21 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

مخدرات

القليوبية

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة