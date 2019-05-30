القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و20 لفافة هيروين فى الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى و20 لفافة هيروين، قبل ترويجها على عملائه فى دائرة القسم بالتزامن مع عيد الفطر.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بضبط "م. إ. ط"، 21 سنة، عاطل ومقيم فى منطقة السلخانة بحى ثانٍ، وبحوزته سلاح نارى وطلقة من العيار نفسه، و20 لفافة هيروين ومبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، فحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.