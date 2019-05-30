العثور على جثة شاب ملقاة بإحدى ترع قرية قطور فى الغربية

الغربيه محمد طارق

عثر أهالي قرية بلتاج التابعة لمدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم الخميس، على جثة مجهولة ملقاة بإحدى الترع المارة بالقرية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة قطور بعثور أهالي قرية بلتاج التابعة لذات الناحية على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر مجهولة الهوية في المجري المائي للترعة المارة بالقرية.

وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى قطور العام ، وتم تشكيل فريق بحث للتعرف على هوية الجثة، وتم تحرير المحضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق.