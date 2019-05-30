الصين: نعارض التنمر التجارى الأمريكى ونستبعد اتخاذ إجراءات انتقامية بحق آبل

بكين (أ ش أ)

أكدت الصين أنها "تعارض بشدة وسوف تتخذ تدابير مضادة ضد التنمر التجارى الأمريكى الذى لا يفيد أحدا ويعيق فقط مصالح الجانبين"، مستبعدة فى الوقت نفسه اتخاذ إجراءات انتقامية بحق شركة (آبل) الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنج" - فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى للوزارة اليوم الخميس - إن التنمر التجارى الأمريكى سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمى وعلى الصناعات فى قطاعات متعددة، مشيرا إلى أن التقدم فى المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يعتمد إلى حد كبير على موقف واشنطن وإخلاصها، وأن استمرار المشاورات يجب أن يكون قائما على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وعما إذا كانت الصين ستتخذ إجراءات تقييدية ضد شركة "آبل" على غرار الإجراءات الأمريكية ضد "هواوى"، أكد فنج أن الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الشركات الأجنبية التى تقوم بأعمال تجارية فى الصين "محمية ومصونة" من جانب الحكومة الصينية.

وشدد فنج على أن الصين ستواصل الانفتاح وتعميق الإصلاحات على نطاق واسع لخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة وشفافة لجميع الأعمال.

ولفت فنج إلى أن عددا متزايدا من الشركات والمنظمات الأمريكية أعرب عن معارضته بعد تصعيد الحكومة الأمريكية للتوترات التجارية أحادية الجانب، وهو ما يعكس بوضوح أنه لا يوجد فائز فى النزاع التجارى.

ونوه فنغ إلى أنه وفقا لبنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى نيويورك، فإن التعريفات الجمركية الأخيرة ستكلف الأسر الأمريكية 831 دولارا سنويا، وستخفض من نمو الناتج المحلى الإجمالى الأمريكي، وترفع أسعار السلع الاستهلاكية.

وبالنسبة لقضية فلزات التربة النادرة، وهى عناصر كيميائية لها خواص مغناطيسية ومضيئة تستخدم فى مجموعة من المنتجات الاستهلاكية والإلكترونيات، قال فنغ إن الصين باعتبارها أكبر مورد لهذه الفلزات فى العالم مستعدة لتلبية الاحتياجات المشروعة منها للدول فى جميع أنحاء العالم بعد توفير وسد الاحتياجات المحلية.