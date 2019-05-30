الصين تعرب عن استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا بشأن الوضع فى فنزويلا

وكالات الأنباء

صرح نائب وزير الخارجية الصينى، تشانج هان هوا، اليوم الخميس، بأن الصين مستعدة لتكثيف التعاون مع روسيا لحل الأزمة الفنزويلية.

وقال حسب موقع سبوتنيك، إن الصين وروسيا لديهما مواقف متقاربة فيما يخص الأزمة الفنزويلية، ونحافظ على اتصال مستمر مع فنزويلا، فضلا عن معارضتنا للتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية لفنزويلا.

وأضاف أن "الجانب الصينى على استعداد للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون والتنسيق المتعدد الأطراف بشأن المسألة الفنزويلية".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام فى المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعى نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان جوايدو.