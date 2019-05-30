سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 09:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: إثارة النزاعات التجارية "إرهاب اقتصادى مكشوف"

الخميس، 30 مايو 2019 09:42 ص
الصين: إثارة النزاعات التجارية "إرهاب اقتصادى مكشوف" الرئيس الصينى
بكين (رويترز)
إضافة تعليق

قال دبلوماسى صينى كبير، اليوم الخميس، إن إثارة النزاعات التجارية "إرهاب اقتصادى مكشوف"، فى تصعيد للحرب الكلامية ضد الولايات المتحدة وسط نزاع تجارى مرير لا يبدو أنه سينتهى قريبا.

تصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بقوة فى وقت سابق من الشهر الحالى بعد أن اتهمت إدارة ترامب الصين "بالنكوص" عن وعود سابقة بإجراء تغييرات هيكلية فى ممارساتها الاقتصادية.

ولاحقا، فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، مما حفز بكين للرد.

وقال تشانج هان هوى نائب وزير الخارجية الصينى، للصحفيين فى بكين إن الصين ترفض استخدام "العصى الكبيرة" مثل العقوبات والرسوم والحماية التجارية.

وقال تشانغ ردا على سؤال بشأن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة "نرفض الحرب التجارية لكننا لا نخشاها. هذا النوع من تعمد إثارة النزاعات التجارية إرهاب اقتصادى مكشوف، عنجهية اقتصادية، تنمر اقتصادي".

وأضاف خلال إفادة صحفية بشأن زيارة رسمية للرئيس الصينى شى جين بينغ إلى روسيا الأسبوع القادم أن الجميع خاسرون فى الحرب التجارية، ومن المقرر أن يلتقى شى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأن يتحدث خلال منتدى استثمار رئيسى فى سان بطرسبرج، وقال تشانغ "هذا الصدام التجارى سيكون له أثر سلبى خطير على التنمية والتعافى الاقتصادى العالمي".

وتابع "سنتعامل قطعا مع جميع التحديات الخارجية على نحو مناسب، سنقوم بواجبنا جيدا، نطور اقتصادنا، ونواصل رفع مستويات معيشة شعبينا.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. الرئيس الصينى يستقبل نظيره اليونانى فى قصر الرئاسة

الرئيس الصينى: توقيع اتفاقات بأكثر من 64 مليار دولار خلال قمة الحزام والطريق

صور..تفاصيل كلمة الرئيس الصينى فى افتتاح منتدى مبادرة الحزام والطريق

الرئيس الصينى يستقبل السيسى بقاعة الشعب الكبرى فى بكين لعقد مباحثات ثنائية

الصين

اخبار الصين

النزاعات التجارية

إرهاب اقتصادى

الحرب الاقتصادية

الحرب التجارية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

الرجوع الى أعلى الصفحة