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الخميس، 30 مايو 2019 02:19 ص
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الشرطة المجرية: مقتل سبعة على الأقل فى انقلاب قارب قارب سياحى فى نهر الدانوب

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 ص
الشرطة المجرية: مقتل سبعة على الأقل فى انقلاب قارب قارب سياحى فى نهر الدانوب غرق قارب-صورة ارشيفية
رويترز
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قالت الشرطة المجرية، إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم عندما انقلب قارب سياحي يقل سياحا من كوريا الجنوبية في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست في وقت متأخر أمس الأربعاء، وإنه جرى نقل عدة أشخاص إلى المستشفى.

وذكر التلفزيون الرسمى المجرى، أنه تم انتشال 14 شخصا من النهر حتى الآن منهم سبعة قتلى.

وفي تعديل للتقارير السابقة قال التلفزيون إن القارب كان يقل 33 سائحا واثنين من الطاقم.

وكان مستوى المياه مرتفعا في نهر الدانوب في أعقاب  تيارات قوية كما تشهد بودابست هطول أمطار غزيرة مما يصعب جهود الإنقاذ.

 


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