السيطرة على حريق بمزرعة فواكه بوادى النطرون دون حدوث إصابات

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من إخماد حريق هائل نشب داخل مزرعة فواكه بمركز وادى النطرون دون حدوث أى إصابات.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مزرعة فواكه بمنطقة الوادى الفارغ بمركز وادى النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي والعقيد محمد بلبع، إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المزارع المجاورة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.