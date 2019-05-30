السيسى يشاهد بقايا صواريخ "حوثية- إيرانية" استهدفت السعودية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم قوات التحالف العربى، عن الاعتداءات الحوثية بدعم إيرانى، على الأراضى السعودية.
كما شاهد الرئيس السيسي، بقايا بعض الأسلحة والصواريخ الحوثية التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودى، واستهدفت مكة المكرمة، وبعض مناطق المملكة.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جدة للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية فى مكة المكرمة، بدعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.
كان الرئيس السيسي غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، اللتين ستعقدان بمكة المكرمة على التوالى، اليوم وغدا.
كما يتضمن برنامج الرئيس عقد لقاءات ثنائية على هامش القمتين مع عدد من القادة العرب والمسلمين، تتناول التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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