السلطان قابوس يكلف وفد من سلطنة عمان لحضور القمتين الطارئتين بالسعودية

توجه صباح اليوم، الخميس، الشيخ شهاب بن طارق آل سعيد، إلى المملكة العربية السعودية، بناء على تكليف من السلطان قابوس، لترأس وفد سلطنة عمان، المشارك فى أعمال القمتين الطارئتين (الخليجية والعربية) المقرر عقدهما فى مكة المكرمة اليوم، وفى أعمال القمة 14 لمنظمة التعاون الإسلامى المقرر عقدها غدا.



وفد سلطنة عمان

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، شاركت السلطنة فى الاجتماع التحضيرى لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى فى مدينة جدة الليلة الماضية، بحضور 57 دولة.



مغادرة وفد سلطنة عمان متجها إلى المملكة

وترأس وفد السلطنة يوسف بن علوى بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.



الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية العرب