السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكك الحديدية قائمة التأخيرات المتوقعة للقطارات على بعض خطوط الهيئة فى جدول التشغيل اليوم الخميس، نظرا لأعمال التجديد والصيانة وتحديث نظم الإشارات.

وتُنفذ الهيئة عددا من المشروعات المهمة لتحديث الخطوط وتطوير المزلقانات والإشارات، وحتى تُنجز الأعمال مع الحفاظ على انتظام الحركة، فإنها تضطر إلى تهدئة سرعة بعض القطارات فى عدد من المناطق التى تشهد أعمال تطوير، وهو ما يتسبب فى تأخيرها عدة دقائق، وبحسب القائمة المعلنة اليوم جاءت تلك التأخيرات كالتالى:

خط القاهرة/ الإسكندرية

متوسط التأخير 40 دقيقة

خط القاهرة/ السد العالى

القاهرة/ أسيوط 35 دقيقة

أسيوط/ أسوان 35 دقيقة

بنها/ بورسعيد

متوسط التأخير 45 دقيقة

خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط التأخير 25 دقيقة