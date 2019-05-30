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السجن المشدد 5 سنوات لعامل فى الزاوية الحمراء لترويجه عملات مزيفة

الخميس، 30 مايو 2019 01:55 م
السجن المشدد 5 سنوات لعامل فى الزاوية الحمراء لترويجه عملات مزيفة دولار - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "ج. ط"، عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، لترويجه عملات مزيفة فى منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.
 
وكشف أمر الإحالة، تورط المتهم المذكور وآخرين فى تقليد عملة مزيفة من فئة 100 جنيه مصرى، كما شرعوا فى تقليد العملة فئة 100 دولار أمريكى.
 
وترجع الواقعة إلى تلقى قسم الزاوية الحمراء بلاغا يفيد بترويج "ج. ط" عملات مزيفة، وبتكثيف التحريات تأكدت الأجهزة الأمنية من صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة ضبطت المتهم وبحوزته كمية من العملات المزيفة، فحررت محضرا بالواقعة وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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